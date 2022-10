¿Cardona por fuera lo que resta de año? En Argentina no se lo perdonan

El volante Edwin Cardona dio positivo en un control de alcoholemia (test de 1,81 de alcohol en sangre) el martes, horas después de la victoria ante Atlético Tucumán. La prensa en Argentina apunta sin piedad al jugador colombiano por el acto de indisciplina y en medio del escándalo que sacude a Racing, se habla de un duro castigo por parte de su entrenador, Fernando Gago.



Edwin no solo estaría por fuera de la convocatoria ante Colón, partido que será este viernes, el diario Olé asegura que la decisión de Gago sería la de no contar más con él por lo que resta del año. A Racing le resta enfrentar a Lanús y River Plate. Además, está metido entre los ocho y apunta firme a los playoffs de la Liga Profesional.



"Fernando Gago decidió que no va a contar más en la Academia", mencionó Olé en un reciente artículo sobre Cardona, donde se refiera a su ausencia en la convocatoria ante Colón. "El entrenador también decidió que seguirá con la misma postura hasta el final de campeonato: Cardona no dirá presente ni contra Lanús, ni contra River".



El medio medio argentino también indicó que el club aplicará una multa económica por la situación. Tras el positivo de alcohol, al exjugador de Boca Juniors le quitaron el vehículo y la licencia.



Ahora se dice que Cardona, quien tiene contrato hasta diciembre de 2024 con Racing, podría salir para 2023. Desde ya le estarían buscando equipo. "En el próximo mercado le buscarán salida para recuperar la inversión hecha por el colombiano", agregó Olé.



Por otro lado, TyC Sports mencionó que el mismo Gago, quien lo pidió como refuerzo en la Academia, no quiere contar con él y desde ya le buscan salida. "El mediocampista tiene muy pocas chances de continuar en el club más allá de este año", y reveló que no ha sido separado del grupo, así que se entrena con normalidad.