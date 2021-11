Colombiano sería la primera baja de Boca para la próxima temporada

El presente deportivo de Boca Juniors no es el mejor, luego de una temporada con varios fracasos, entre ellos la eliminación de la Copa Libertadores y la mala campaña en la Liga de Argentina. De hecho, la final Copa Argentina es lo único que le queda al xeneize para salvar el semestre.

Producto de un cierre de año con malos resultados y polémicas, las directivas del azul y oro ya piensan en la próxima temporada, y es por eso que la prensa de este país especula con algunas salidas y posibles refuerzos.



Justamente, uno de los temas que discute el Consejo de Fútbol es la continuidad de Edwin Cardona, volante colombiano que termina el préstamo en diciembre y que depende exclusivamente de la decisión del club si se queda o no por más tiempo.



Sin embargo, no son buenas noticias para el creativo antioqueño, ya que, según informó el periodista de TNT Sports, Matías Bustos Milla, el Consejo ya habría tomado la decisión de no ejercer la opción de compra sobre el colombiano, por lo que Cardona deberá regresar a México en el mes de diciembre y unirse al Tijuna, equipo dueño de su pase. Primera baja confirmada.



Así las cosas, todo parece indicar que la segunda aventura de Edwin en el xeneize está llegando a su fin y será hasta final de año que se conozca su futuro deportivo.