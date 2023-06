Edwin Cardona recibió ultimátum de Racing Club: su futuro está claro

Edwin Cardona tiene contrato vigente con Racing Club: el club argentino lo tiene firmado hasta diciembre de 2024, aunque su actualidad no es buena, no juega, tampoco es suplente y la afición ya no lo soporta.



Su mala actitud, su poco profesionalismo y hasta sus declaraciones de amor eterno a Atlético Nacional, habrían colmado la paciencia en la Academia.



Así, según el diario Olé los días del volante colombiano están contados en Racing. Y es que, según el medio argentino, el entrenador Fernando Gago ya no lo tiene en sus planes y por eso habría una fuerte decisión sobre su futuro.



“La idea prioritaria es negociarlo a otro club para recuperar parte de lo invertido en él, pero su continuidad ya no depende de propuestas: en el caso de que no las haya, en Racing le rescindirán el contrato y se alejará como agente libre, la opción que más fuerza tiene hoy”, informó Olé.



Así, Cardona pondrá fin a su paso por Racing, otro fracaso en su carrera, a pesar de ser una de las promesas del fútbol colombiano hace unos años.