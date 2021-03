¡Cardona y diez más! Boca Juniors tiene razones para estar preocupado

Se viven horas realmente críticas en Boca Juniors. A tan solo tres días del ‘Superclásico’ frente a River Plate, Edwin Cardona sufrió un percance físico en el entrenamiento del jueves y esto lo pone en duda para el duelo.

Según informaron medios locales, el volante colombiano presentó un “endurecimiento del cuádriceps” y se está a la espera de su evolución.



En caso de no llegar, significaría una baja sumamente sensible para el equipo dirigido por Miguen Ángel Russo. Y no es para menos, su rendimiento en este 2021 con el xeneize ha sido espectacular. Para muchos, “el salvador de Boca”.

Las estadísticas del antioqueño en la Copa Liga Profesional 2021 son certeras. Nadie ha sido más influyente ante los buenos resultados obtenidos hasta el momento; ni Carlos Téves, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Mauro Zárate...



Desde el 14 de febrero, fecha en que inició el torneo local, Boca disputó cinco partidos (cuatro Liga, uno en Copa) y en todos fue titular Cardona. Indispensable para Russo, abierto por banda izquierda.

En todo ese periplo, el cuadro azul y oro anotó 13 goles, de los cuales el ex-Atlético Nacional participó directamente en seis (dos goles, cuatro asistencias). Casi la mitad provino de sus pies.

Es más, llevando el dato a un análisis más detallado, gracias a su gran labor ofensiva se consiguió el empate frente a Gimnasia, un punto (gol y asistencia para el 2-2); la victoria contra Newell's, tres puntos (asistencia para el 1-0); el empate con Sarmiento, un punto (asistencia para el 1-1). Fue también muy influyente en la goleada sobre Vélez (7-1, gol y asistencia), pero terminó siendo un resultado sumamente abultado.



A grandes rasgos, el hombre de Selección Colombia influyó en cinco de los ocho puntos que tiene Boca en liga local. Siendo muy detalladas, aportó directamente en todos los que se han conseguido. Sea una forma u otra, la presencia del número 8 es vital para el funcionamiento del equipo.

La conclusión es que sí, Russo debe estar completamente preocupado por su mejor pieza en lo que va del 2021. Para el duelo estelar con River se le necesita como sea.