Parece increíble, pero es totalmente cierto. Edwin Cardona, uno de los últimos hombres en reforzar a Boca Juniors, es figura indiscutida no solo de su equipo sino del fútbol argentino.

Y no es para menos, a punta de golazos y asistencias, el antioqueño ha mantenido a flote al cuadro xeneize. Pelota quieta, jugada en movimiento, habilidad individual, claridad, paciencia... La está rompiendo.

Justamente por lo anterior, en el entorno Boca existe gran preocupación por una posible lesión del ex-Atlético Nacional en el entrenamiento de este jueves. Recordemos que preciso, el próximo domingo se disputa el ‘Superclásico’ frente a River.



Sin su máxima figura, por lo menos en lo que va del 2021, el entrenador Miguel Ángel Russo la tendría complicada, más allá de jugar en La Bombonera y contar con los otros colombianos (Fabra, Villa, Campuzano) en excelente forma.

Tanta es la importancia del volante de 28 años que varios medios locales recopilaron las llamativas declaraciones de Horacio Pagani, polémico periodista argentino, en ‘TyC Sports’.

“Si no juega Edwin Cardona, es mejor que Boca Juniors no se presente frente a River”, aseguró al conocerse la posible lesión.

Pero la cosa no quedó así, Pagani siguió el tema y bromeando le recomendó a Russo y compañía que analicen la posibilidad de “pedir el aplazamiento del partido por unos cuantos días”.