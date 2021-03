Fuertes rumores de problemas en Tolima: Torres y Montero se agarraron

En Ibagué los rumores cada vez son más fuertes sobre la pelea que hubo entre Hernán Torres y Álvaro Montero, entrenador y arquero del Deportes Tolima. El guardameta ha tenido responsabilidad de goles rivales en los últimos partidos, en los que el vinotinto y oro cayó contra Santa Fe y Chicó, y el técnico le reclamó por su estado mental para la competencia.



Según Javier Hernández Bonnet, en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, hay una crisis de convivencia en el club tolimense. “En las últimas horas hubo un enfrentamiento muy duro, durísimo, entre el técnico Hernán Torres y el arquero Álvaro Montero. La paz, al interior del vestuario del Tolima, está muy complicada”, aseguró el periodista.



Sin embargo, la versión que entregó Hernández Bonnet es que los problemas entre Torres y Montero no son nuevos. Al parecer, el portero no está a gusto en Deportes Tolima y no quedó contento porque no lo transfirieron.



Así, Torres le habría informado a Montero que no jugará este viernes en el partido en que Tolima recibe a Jaguares de Córdoba, por la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2021; y claro, el portero no soportó que le quiten la titularidad y las cosas se agravaron.



Hernández Bonnet aseguró que, ante los constantes problemas de Álvaro Montero al interior del equipo, su nombre “ha empezado a circular por orden de Gabriel Camargo, para aceptar cualquier oferta, porque el guardameta más que una solución se le ha convertido en un problema”.



En Tolima también se habría presentado un problema entre Hernán Torres y Carlos Salazar, su asistente técnico.