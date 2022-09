No más Edwin Cardona: afición de Racing lo condenó en redes sociales

Racing Club perdió este viernes 2-0 en su visita a Estudiantes de La Plata, en partido de la Liga Profesional de Argentina, y dejó una mala imagen en su juego. El entrenador Fernando Gago fue criticado por su falta de soluciones y sus desacertadas: una de ellas fue alinear como titular a Edwin Cardona.



El volante colombiano volvió a ser inicialista, pero salió a los 59 minutos y la afición de la Academia lo condenó en redes sociales, pues no supo aprovechar la oportunidad y demostró que sigue en deuda física y futbolísticamente.



Aunque no solo fue mal calificado en las redes sociales, pues La Nación dijo que “Edwin Cardona salió a jugar como titular. El colombiano apenas sumaba 11 minutos en los últimos seis partidos de Racing. En una de estas ’10 finales’ que Gago dijo que le quedaban al equipo le tocó de entrada. El aporte del colombiano fue escaso, como a lo largo de 2022. El número 70 parece desconectado, en otra sintonía: hasta en la salida a la cancha llegó al círculo central unos segundos después que sus compañeros”.



Y hasta Fernando Gago reconoció que sus intenciones de alinear a Cardona no salieron bien. “Con el ingreso de Edwin Cardona buscamos tener juego asociado, con un buen último pase y dominio de balón detenido. Pero el equipo no tuvo buena circulación; no salió como esperábamos”.



¿Y las críticas de los hinchas?



Cardona fue viral en Argentina, pues los aficionados de Racing lo destrozaron, no lo quieren más en el equipo, y manifestaron su decepción.