¿El fin de un ciclo en Italia? Un colombiano pretendido en Bélgica

Esta es la historia del colombo italiano, Eddy Salcedo que nació hace 20 años en Génova, Italia de padres oriundos de Colombia. De hecho, su papá, Antonio Salcedo, un basquetbolista acompaña ese amor por el deporte de Eddy. El delantero ha esperado por varias oportunidades un llamado de una selección, pues ha estado en las juveniles de la ‘Azzurra’ sin confirmarse algo concreto. A su vez, la selección cafetera también ha estado pendiente como también de Ian Carlo Poveda.

La trayectoria deportiva de Eddy Salcedo a sus 20 años ha sido para ilusionarse, pues se trata de un juvenil que está en el radar de dos selecciones. Sin embargo, no ha llegado nada concreto, y está lejos de llegar cuando todavía el atacante no decide su futuro. Salcedo es propiedad del Inter de Milan y ha pasado por otros clubes como en su natal Génova, equipo que le abrió las puertas.



Después de su paso por Genoa, jugó en el Inter de Milan, pero los milaneses nunca le dieron la oportunidad de debutar. Siendo propiedad del cuadro ‘neroazzurri’, llegó al Hellas Verona y posteriormente estuvo nuevamente cedido en el Spezia. Ahora regresó a su club al que pertenece, pero Simone Inzaghi no parece tenerlo en cuenta para la Serie A en curso.



Eddy Salcedo es consciente de su situación, y no quiere volver a ser prestado. El ítalo colombiano busca nuevos aires, y de acuerdo con Calciomercato, su futuro puede estar en Bélgica con el Standard de Lieja. Salcedo se podría convertir en el tercer cafetero en jugar en el club de Lieja después de Ernesto Díaz y Darwin Andrade.



Su precio ronda los 5 millones de euros, pero el Inter no querrá perder mucho dinero con respecto a lo que pagó en 2018 procedente del Genoa. Los interistas dieron 11,6 millones. Sin embargo, el medio citado menciona que podría darse la operación con un coste similar. Los belgas tendrán que preparar una suma atrayente. Los italianos tienen dos semanas más o menos para definir el futuro de Eddy Salcedo.