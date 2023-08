Muriel y Zapata seguirían en Atalanta: decisión crucial del club

Duván Zapata y Luis Fernando Muriel han sido protagonistas en el mercado de fichajes de Italia, con un sinfín de rumores que llegan acerca de su continuidad en Atalanta.



La temporada pasada no fue la mejor para los colombianos en Bérgamo, por lo que Gasperini ha empezado a desprenderse de los servicios de ellos. En ese sentido, su salida del club era una opción para Atalanta.



Desde Roma y otros clubes italianos habrían preguntado por los dos futbolistas colombianos. Sin embargo, una situación ocurrió que cambiaría el destino de Zapata y Muriel.



El Bilal Touré, reciente fichaje del Atalanta, sufrió una lesión de gravedad, por lo que ambos jugadores entrarían en los planes de Gasperini. Así lo dio a conocer el medio italiano Sport Mediaset “Rotura de inserción del tendón del recto femoral derecho para Touré: este es el diagnóstico del joven fichaje. La suerte de Zapata y Muriel cambia, los dos ahora se quedarían para no contar en exceso las opciones de las que dispone Gasperini”.



Será cuestión de tiempo si Zapata, quien suena para la Roma, termina saliendo o no, pues Mourinho insiste en él, pues solo cuenta con Belloti en la zona de ataque, por lo que será decisión más del jugador para determinar si sale o no de Atalanta.