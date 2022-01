¿Qué se sabe de lesión de Duván Zapata a 22 días de Eliminatorias?

Duván Zapata sufrió, el pasado 21 de diciembre, una lesión de primer grado en el aductor izquierdo, que inicialmente le daría diez días de incapacidad. Según el cálculo inicial debía estar disponible este jueves para el duelo contra Torino por la Serie A.

Sin embargo, más allá del aplazamiento del duelo por casos de covid 19, el colombiano no pudo completar su recuperación y fue descartado por el técnico, GianPiero Gasperini.



"Duván Zapata, Gosens, ambos lesionados, y Freuler, que está suspendido. No estarán tampoco Musso y Palomino que han dado positivo para coronavirus", dijo el DT de Atalanta.



Significa que el tema inicial, que no generaba mayor preocupación, dará más de 15 días de incapacidad, que no hay certezas sobre si estará el próximo domingo en la visita a Udinese y que eso, necesariamente, genera dudas en la Selección Colombia, a 22 días del duelo contra Perú, por las Eliminatorias a Catar 2022.



Zapata, con 25 goles y 15 asistencias en todo el 2021 y con 12 tantos solo en la actual temporada, es el delantero más efectivo que tiene la selección nacional, más allá de la sequía que sufre vestido de amarillo. Su ausencia sería un golpe muy duro de cara a un compromiso que hay que ganar al costo que sea.



Por ahora el delantero sabe que no se perderá el compromiso de Atalanta contra Torino, que fue aplazado por orden de las autoridades sanitarias italianas, igual que los cruces Bolonia-Inter, Fiorentina-Udinese y Salernitana-Venezia, pero nadie desde el club da fechas concretas de su regreso. Reinaldo Rueda y Colombia siguen a la expectativa.