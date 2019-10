‘No se mueve’: presidente del Atalanta blinda a Duván Zapata

Pese a que hace poco más de un mes se cerró el mercado de fichajes, en Italia se sigue hablando de la posible salida del delantero colombiano Duván Zapata del Atalanta, club con el que vive una nueva racha goleadora que ratificó el pasado martes al anotar el primer gol del club italiano en la historia de la Uefa Champions League.

El presidente del Atalanta, Antonio Percassi habló para el canal Bergamo TV luego de la derrota contra el Shakhtar Donest, en la fase de grupos de la Champions y allí el periodista aprovechó para tocarle el tema de fichajes para el mercado de invierno en enero próximo, a lo que el directivo respondió de forma tajante al afirmar que para el Atalanta Zapata no es transferible: “Permanecerá aquí incluso en enero. ¡No se mueve, no me preguntes más!", dijo con cierta molestia.



En esta temporada Zapata ha marcado cinco goles en seis partidos de la Serie A y lleva seis en la temporada, con el que anotó el pasado martes al Shakhtar Donest en la Champions League. Además, lleva tres partidos consecutivos anotando goles y en total con el Atalanta lleva 34 tantos en 56 partidos.