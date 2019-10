No perdonan a Zidane por James: 'lo dejó fuera, lo volvió a hundir'

La situación de James Rodríguez en Real Madrid sigue dando de qué hablar en España, donde hay más críticas que voces de apoyo contra el técnico Zinedine Zidane.

Esta vez, el periodista Josep Pedrerol, del programa ‘El Chiringuito’, es quien apunta al DT francés, concretamente por la ausencia del colombiano cuando atravesaba un momento físico y futbolístico ideal: "James estaba perfecto, de los mejores, lo dejó fuera cuatro partidos, Zidane tiene la capacidad de hundir a los que están bien, ha hundido a Vinicius y a James”, dijo.





💥💥"ZIDANE está haciéndoles PEORES a TODOS". El ANÁLISIS de @jpedrerol en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/rPhPK4f3EY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 22, 2019



Pedrerol fue más allá y se preguntó incluso si conviene mantener este proceso de Zidane a pesar de las dudas: "Hay que preguntarse si este Madrid da garantías de algo. Claramente no. Cualquier directivo del Madrid no tiene claro que esto pueda funcionar. ", señaló.



"La directiva tiene que plantearse seriamente si hay que aguantar esto sabiendo que no va bien. No sería popular un cambio ahora, no se entendería echarle. Pero la directiva tiene el dilema: ¿con Mourinho nos iría mejor?", abundó.



El colombiano ha hecho los últimos trabajo con el Real Madrid en el gimnasio, lejos del grupo principal, durante la pausa obligada por el aplazamiento del clásico contra barcelona.