Helibelton Palacios, descartado por DT de Elche por una lesión

El defensor colombiano del Elche, Helibelton Palacios recibió una mala noticia y es que tras un entrenamiento, el lateral se unió a la lista de bajas de su equipo para el partido del próximo lunes ante el Getafe por LaLiga de España.

Según dio a conocer el técnico de Elche Jorge Almirón, Palacios sufrió molestias musculares durante el partido de la pasada jornada frente al Espanyol, en el que tuvo que ser sustituido y no tuvo oportunidad de poder entrenar a la par de sus compañeros, por lo que fue descartado este domingo.



“Lo de Helibelton Palacios no es nada grave, pero no va a jugar este partido”, dijo Jorge Almirón en conferencia de prensa, quien también confirmó las bajas de Federico Fernández, Javier Pastore y Fidel Chaves.



En la actual temporada del fútbol español, Helibelton Palacios ha jugado nueve partidos, de los cuales en ocho ha sido titular en el equipo de Almirón y se ha convertido en una ficha clave en zona defensiva del club ilicitano.