Dos puertas cerradas para James Rodríguez: ¿y si al final se queda?

James Rodríguez mantiene su carrera en el limbo: dijo que no quería seguir, intentó llegar a una negociación, se estancó en el proceso y a estas alturas sigue ahí... en la incertidumbre que en los últimos años ha sido su constante.

El colombiano se mantiene entrenando pero no está en los planes de Thiago Carpini y, según versiones de la prensa en Brasil y Colombia, habría un desacuerdo económico que ha impedido finalizar, de manera oficial, su salida.



¿Hasta cuándo esperará? Es la pregunta del millón. Él solo ha enviado unos cuantos mensajes cifrados en sus redes sociales pero no ha dado detalles precisos.



Según el periodista Pipe Sierra, "su rescisión está firmada, pero para su oficialidad debe haber un pago que no se ha consignado".



Lo que es un hecho es que al menos sabe a dónde no irá. "Besiktas retiró su oferta para este mercado. Sobre el supuesto interés del Real Salt Lake me confirman que no hay nada”, dijo en sus redes sociales.



La opción de Turquía, que ya se había ventilado antes de su aterrizaje en Brasil, se esfumó igual que antes. De hecho, el presidente de Besiktas parecía ni saber de quién le hablaban y es evidente que esta vez tampoco tuvo mucho interés en saber. De la MLS, por ahora, no se han escuchado versiones concretas, ni antes ni ahora.



El destino del capitán de la Selección Colombia sigue siendo una incógnita, a poco más de un mes de la fecha FIFA y a cuatro meses de la Copa América. ¿Hasta cuándo esperar? El eterno riesgo de tentar a la suerte...