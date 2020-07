Diego Lugano se confiesa: el colombiano que más le costó marcar

Capitán y referente charrúa, ese es Diego Lugano. Con pasado en Sao Paulo, Fenerbahçe, la Selección de Uruguay, entre otros, a sus 39 años, el experimentado defensor que hizo historia con la celeste, reveló detalles de su larga carrera, refiriéndose específicamente a sus vivencias cuando enfrentó a la Selección Colombia.

En diálogo con ESPN, Lugano, confesó quién fue el colombiano me más le costó marcar, destacando a uno de los volantes de la tricolor, con buen rendimiento en Europa: "Por mis características, Cuadrado, porque atacantes de área para mi fútbol, mi fuerza física, era más fácil, como Falcao y Teo. Jugadores más rápidos por fuera me costaba más, tal vez Cuadrado haya sido el que me dio más trabajo", precisó, el ahora exfutbolista.

Asimismo, el exdefensor charrúa, elogió a Radamel Falcao García, y aseguró que es difícil encontrar en Colombia un reemplazo: "Sigue siendo Falcao. Es el mejor delantero que tienen, un referente como Suárez y Cavani en Uruguay. Para hallar un sustituto en ese nivel no va ser fácil para Colombia ni para Uruguay".

Finalmente, el excapitán uruguayo, habló en cuanto a la posición que mejor conoce, defensa, y destacó la labor de dos colombianos: “Yo jugué contra Yerry Mina en Brasil y además el último Mundial que hizo fue tremendo. Es un zaguero de área y ahí es donde se definen los partidos. También enfrenté en la Copa Libertadores (semifinales entre Nacional y Sao Paulo, en 2016) a Dávinson Sánchez y ya se vía con una gran proyección. Es rápido y fuerte, el típico defensor colombiano”, concluyó.