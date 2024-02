Mucho dinero pagaron: los colombianos más caros de la historia

En los últimos años hemos visto cómo algunos de los futbolistas de nuestro país pasan de un equipo a otro en el viejo continente. Una rutina que es normal durante una carrera profesional, donde en pocas veces se ha visto que hayan jugadores que se queden en un solo sitio por siempre.

En el caso de muchos jugadores cafeteros ha ocurrido que pasan de un club a otro, dejando así una cantidad de dinero que puede ser poca o también bastante.

Es por eso que vamos a repasar cuáles han sido los jugadores colombianos más caros en la historia según el medio especializado en el mercado de transferencia, Transfermarkt.

Los 10 jugadores colombianos más caros de la historia

1. James Rodríguez 2014 (As Mónaco a Real Madrid) - 75 millones de Euros



2. Luis Díaz 2022 (FC Porto a Liverpool) - 47 millones de Euros



3. James Rodríguez 2013 (FC Porto a As Mónaco) - 45 millones de Euros



4. Radamel Falcao 2013 (Atlético de Madrid a As Mónaco) - 43 millones de Euros



5. Davinson Sánchez 2017 (Ajax a Tottenham) - 42 millones de Euros



6. Jackson Martínez 2016 (Atlético de Madrid a Guanzhou) - 42 millones de Euros



7. Radamel Falcao 2011 (FC Porto a Atlético de Madrid) - 40 millones de Euros



8. Jackson Martínez 2015 (FC Porto a Atlético de Madrid) - 35 millones de Euros



9. Carlos Bacca 2015 (Sevilla a AC Milán) - 33.3 millones de Euros



10. Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina a Chelsea) - 31 Millones de Euros