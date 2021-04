¿Se va del Galatasaray? Falcao García tiene claro su futuro

El futuro de Falcao García es motivo de debate, varios hinchas de clubes en Argentina, Estados Unidos e inclusive Colombia se han ilusionado con la partida del colombiano del Galatasaray. Las lesiones no le dejan volver a plenitud, pero sin duda su presencia en el club es indispensable para el DT Fatih Terim. El 'tigre' habló y despejó varias dudas.

Actualmente el colombiano está saliendo de una fractura facial en un choque con su compañero Kerem Aktürkoğlu en un entrenamiento, la cual requirió una cirugía plástica, de la cual Falcao logró recuperarse satisfactoriamente.



Falcao lleva 21 partidos ausente en la temporada con Galatasaray. Eso es una realidad indiscutible. Pero también es verdad que su última baja, totalmente accidental, no lo marginará por largo tiempo y le permitirá dar una mano justo en la recta final de la temporada, en el asalto final al título. El colombiano habló para la prensa turca y dejó en claro su futuro con el Galatasaray.

Futuro de Falcao en el Galatasaray:

"Estoy totalmente centrado en mi club en este momento. Tengo contrato y quiero ser fiel a ese contrato... El Galatasaray es un gran club en Turquía. Tiene una gran base de fanáticos apasionados. El ambiente que he visto en Galatasaray es probablemente el mejor ambiente que he visto en Europa".

A pesar de no jugar, se mantiene el promedio de gol...

"Creo que para que un jugador sea un goleador, tiene que tener ciertas habilidades desde que nace, pero luego trabajar en ellas. Con el paso de los años, se adquiere una cierta cantidad de conocimientos y se mejora en el arte de marcar. Una cosa es cierto, es vital trabajar duro y esforzarse”.

¿Piensa en el retiro como futbolista profesional?

"Por ahora, no he planeado el día en que me iré. También me pregunto qué hacer. Quiero hacer algo mientras permanezco en el fútbol. Supongo que no seré entrenador porque ya no quiero viajar".