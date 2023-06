Daniel Ruiz y Millonarios, en vilo por venezolano: ¿qué hará Santos?

No es una carrera de velocidad sino una maratón. Lo sabían todos, Millonarios y Santos, cuando acordaron el traspaso de Daniel Ruiz, en febrero pasado, así que nadie pierde, por ahora, la cabeza.

Sin embargo, hay que decir que quien fuera jugador clave de Millonarios, se fue a Brasil con la expectativa de mantener su nivel en una de la ligas más exigentes de Suramérica, y la experiencia ha ido bien pero muy, muy lento.

El extremo solo ha tenido minutos en 12 partidos, en los últimos dos no llegó a salir del banquillo y no ha anotado ningún gol. ¿Por qué tan poca continuidad? Su 'problema' tiene nombre y apellido: Yeferson Soteldo.



El venezolano se ha ganado la titularidad a fuerza de intensidad en su juego y hace seis partidos que no sale del once de gala. Pero una carta podría jugarle en contra: en este mes de junio se vence su préstamo desde Tigres de México y Santos tendría que tomar una decisión sobre su futuro.

Soteldo, de 25 años, tendría dos caminos: volver a México o quedarse en Brasil, donde además de hacerse un espacio en Santos también tendría una tentadora oferta de Flamengo, pues Jorge Sampaoli lo habría pedido como refuerzo. El obstáculo para todos es una valoración de 6 millones de euros, según Transfermarkt.

Y en medio de esa situación, Ruiz (21 años) espera atentamente a una resolución: si no está Soteldo podría tener mucho más protagonismo, sumar los minutos estipulados en el momento de su préstamo y quedarse en Santos, lo cual haría que los 4 millones de dólares que se acordaron en febrero, cuando se autorizó la transferencia, llegue finalmente a Millonarios. El mercado será definitivo en el futuro del colombiano.