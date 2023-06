Llinás, el irremplazable de Millonarios: estadística y temor por adiós

Es un momento complejo para Millonarios: si bien depende de sí mismo para clasificar a la final de la Liga Betplay I 2023 y el grupo F de la Copa Sudamericana, los problemas físicos han reaparecido, como ya es casi habitual a esta altura de las últimas temporadas, y hay nerviosismo por volver a terminar perdiendo todo el brillo de una campaña sin mancha.

En la derrota contra América MG (2-0) hubo ausencias notables que se sintieron y acabaron complicando las cosas de cara a la clasificación: si pierde y ganan los brasileños en la siguiente jornada, podría quedar eliminado a pesar de tener 10 puntos. No jugaron David Silva, Jorge Arias, Leonardo Castro, Luis Carlos Ruiz, Fernando Uribe ni Andrés Llinás, todos por lesión.



Y este fin de semana contra Boyaca Chicó, sabiendo que no estarán Óscar Cortés ni Álvaro Montero por convocatoria a la Selección Colombia y que David Mackalister Silva no se recuperará, no hay garantía de que alguno de los pacientes de la enfermería logre llegar a tiempo.



Pero la preocupación, que claramente toca a todas las figuras, pasa especialmente por una ficha que es clave: el mono Llinás.



Aunque pocos lo noten, resulta que el bogotano es absolutamente definitivo en los resultados de su equipo, tal como lo confirma la estadística. El dato de Sofascore no admite discusión: 14 victorias, 7 empates y ninguna derrota, un rendimiento del 78 por ciento e inclusive un impacto en la cantidad de goles anotados, teniendo en cuenta que es uno de los que saca al equipo a ataque, avalan su trabajo en esta temporada 2023.

Andrés Llinás 2023 Foto: Sofascore para Futbolred

Y no solo sus cifras actuales lo definen. Desde noviembre de 2020 (triunfo 2-0 contra América), cuando llegó para quedarse a la nómina titular como zaguero central, su rendimiento ha sido notable.



Desde su aparición completa 110 partidos jugados, que se resumen en 60 victorias, 28 empates y 24 derrotas, un rendimiento de 63 por ciento comprado con el 54 por ciento de los duelos sin él. Es más: el azul con él recibió 95 goles y sin él 233. Ha hecho una gran pareja con Juan Pablo Vargas, pero ante las ausencias tan seguidas por los llamados a la Selección de Costa Rica, el realmente irremplazable de Gamero en la zaga ha sido Llinás.

Andrés Llinás en Millonarios Foto: Sofascore para Futbolred

¿Y si se va de Millonarios?



La preocupación, que se suma a sus problemas físicos actuales, es más de fondo: ¿a sus 26 años, ha llegado el momento de abandonar el nido azul?



Pocos hablan del tema pero todos saben que con el rendimiento que ha alcanzado y sus convocatorias a Selección Colombia, será difícil retenerlo si llega una buena oferta.



¿Y qué tan cerca está eso? "Se trabaja de acuerdo a las necesidades del club. No podemos negar que hay sondeos y comunicaciones preguntando por el jugador, teniendo en cuenta el buen trabajo que viene haciendo. Hemos tenido acercamientos, pero nada formal y desde que no haya nada formal y el club no tenga en sus manos la oferta para revisarla, no podemos hablar de que haya algo confirmado", dijo su representante, Miguel Cardona, en el Vbar de Caracol Radio.



"El mercado europeo recién se está activando, las secretarías técnicas están pasando los informes y ahí es cuando empezarán a moverse allá. También está la MLS, el torneo brasilero, el argentino. Estamos en una etapa de exposición y en unas semanas se moverá todo más fuerte no solo con Llinás sino con todos los jugadores", añadió.



Se irá pero nadie sabe cuándo. Por eso hay que aprovechar el tiempo que quede con la camiseta azul y de paso ir pensando en un relevo confiable. Él mismo llegó en medio de una emergencia y fue una de tantas soluciones que ha ido encontrando Gamero cada vez que las cosas se han puesto difíciles en Millonarios. Respondió con lujo. Los números no dejan mentir.