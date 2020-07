Muy duros con Morelos: 'Las expulsiones lo definen... nunca encajará'

¿Es lo que pasa con los genios... siempre incomprendidos', dirá Alfredo Morelos. Pero la verdad es que las críticas a su carácter arrecian en Escocia y eso no es bueno si quiere salir a un equipo importante tras su etapa en Rangers.

El colombiano fue duramente criticado por Kriss Commons, exjugador escocés y referente del Celtic, archirrival de Rangers. Pero más allá de ese detalle, el analista apunta a la actitud del jugador, quien el pasado fin de semana salió de la cancha maldiciendo y directo al vestuario, porque el DT Steven Gerrard decidió reemplazarlo en un amistoso contra Coventry City.



"Ha tenido muchas oportunidades, pero el sábado en la noche lo volvió a hacer. Se fue escupiendo y directo al túnel después de ser cambiado. Ese es el tipo de tonterías petulantes que le darán gusto ver a Gerrard, porque francamente ha sido más molesto de lo que vale (...) Son las tarjetas rojas y la serie de suspensiones las que definen su carrera en Ibrox. El técnico necesita jugadores en los que pueda confiar y simplemente Morelos nunca va a encajar", señaló Commons.



No le dio respiro. Y apuntó a que se irá de Rangers sin ganar nada hasta el momento, trabajando casi por sus propios números y no por el club: "¿De qué otra forma vamos a juzgarlo? No será por su palmarés. No ha ganado nada y no le ha hecho un solo gol al Celtic. Su único aporte a Rangers será la ganancia cuando lo vendan. Cualquier dinero que obtengan sirve para que Gerrard rearme su equipo", concluyó.



El atacante tendría un arreglo ya con el Lille de Francia por una cifra cercana a los 20 millones de euros, según versiones de prensa que en las últimas horas fueron desmentidas por el entorno del jugador. ¿Dónde terminará? El mercado apenas acaba de abrir, habrá que ser pacientes.