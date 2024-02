La confesión de ‘Chicho’ Arango: ‘He soñado con jugar en Nacional’

Cristian ‘Chicho’ Arango comienza otro año con el Real Salt Lake, equipo al cual llegó en julio del 2023 y lleva 8 goles en 18 compromisos en el conjunto estadounidense. Ahora, el colombiano posiblemente será una de las piezas más importantes del club de la MLS, que van a esperar buenas actuaciones del delantero antioqueño.

Antes del debut frente al Inter de Miami de Lionel Messi, el colombiano estuvo hablando en entrevista con AS Colombia sobre su paso en el equipo de Utah, además de contar cómo se ha sentido en el fútbol de las barras y las estrellas.

Uno de los temas importantes que el delantero habló es sobre su gusto de jugar en Atlético Nacional (club del que es hincha) en un futuro, esto teniendo en cuenta que el colombiano estuvo con Millonarios en dos ocasiones (2017 y 2019 a 2021).

“Jugar en Atlético Nacional es uno de mis sueños, desde niño he soñado con vestir la camiseta de Nacional cuando mi padre me llevaba a los partidos, entonces siempre está esa esencia que me inculcaron de niño, y esa pasión por Atlético Nacional. Sé que es un momento difícil para poder ir, pero el sueño siempre está, siempre que esté activo en mi carrera, fuera de lesiones, quisiera estar”, afirmó Arango en entrevista con AS Colombia.

No obstante, el delantero antioqueño también se refirió a la Selección Colombia, luego que el delantero ya estuviese en convocatorias anteriores bajo el mando de Reinaldo Rueda. Aunque ahora espera hacer un buen campeonato con Real Salt Lake, para ser tenido en cuenta por parte de Néstor Lorenzo, y estar en la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

“Voy a trabajar al máximo para poder estar en la convocatoria, intentaré dar todo de mí en todos los partidos para poder estar con la Selección Colombia. En este país tenemos grandísimos delanteros, incluso acá en la MLS. Es una linda competencia, donde van a tener en cuenta a los que mejor estén, entonces mi idea es trabajar fuerte y el doble para poder tener buenos números”.

El regreso de Cristian Arango en la MLS será este miércoles 21 de febrero, cuando el Real Salt Lake visite Fort Lauderdale para enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi, esto por la primera fecha del campeonato estadounidense.