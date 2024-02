¿Cuándo volverá James a jugar con Sao Paulo? Ojo a agenda de Colombia

James Rodríguez ha recibido un indulto y seguirá en Sao Paulo, a pesar de haber pedido salir amigablemente hace solo un par de semanas.

Después de disculparse con directivos, cuerpo técnico y compañeros, ahora su presente está en manos del técnico Thiago Carpini, quien debe resolver un asunto fundamental: ¿cuándo le dará la oportunidad de jugar su primer partido del año?



Lo primero es que considere que está físicamente apto, lo que no ha pasado en casi dos meses del 2024. Después, ya sabe que en el Paulista, a menos en esta fase inicial, no podrá contar con él porque no está inscrito. Tampoco es que haya urgencia pues Sao Paulo suma 14 puntos en 8 partidos del grupo D y, a falta de 4 jornadas, espera clasificarse sin problema a lo cuartos de final.



Es en esa instancia, programada para el 16 y 17 de marzo, cuando finalmente, gracias a la opción de sustituir 4 jugadores de l plantilla de la primera fase, cuando pueda volver a la competencia.



Y aquí está el detalle: del 18 al 26 de marzo es la fecha FIFA en la que Colombia se medirá a España en Londres (22) y a Rumania en Madrid (26). Se espera que James, una de las figuras el ciclo Lorenzo, esté convocado y entonces Carpini se enfrentará a la duda de si inscribirlo o no, sabiendo que probablemente lo perderá, o espera al regreso de Europa a ver si viene sano y puede dar una mano.



S no estuviera disponible -lo que es muy posible, significa que solo llegaría para la final del Paulista, que se disputará en partidos de ida y vuelta, el 30 de marzo y el 6 o 7 de abril. En caso de que se vaya con su selección y luego tenga que readaptarse, lo cual ya sucedió en las Eliminatorias en el segundo semestre del 2023, la última fecha probable de regreso, el 14 de abril, en el inicio del Brasileirao.