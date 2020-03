¿James preocupado por las últimas revelaciones sobre Zidane? No parece

James Rodríguez intenta mantenerse aislado en la calma de su hogar mientras en España se multiplican por miles los contagios del coronavirus covid-19.

James es uno de los futbolistas abanderados de la campaña de quedarse en casa, junto a los seres queridos, como medida de protección.

Y en esa medida, igual que sus compañeros del Real Madrid, trata de llevar la situación con normalidad y de no perder su estado físico, lo cual cuida al detalle con vigilancia de preparadores del club y de su equipo personal.

No parece perturbado por las últimas noticias, reveladas en un libro sobre el técnico Zinedine Zidane, en la que se hace una perturbadora referencia a él: "(Zidane) no tiene ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial. Los que no se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de disputar los partidos", dice el autor.

¿Cómo tomarlo? Así lo toma James, junto a su gran amiga, como dice él: la pelota.

Por ahora James intenta no distraerse y esperar, en el mejor estado físico, la reactivación de la competencia en Real Madrid, lo cual a esta hora es una total incertidumbre.