¿Futuro incierto? River Plate no confirma la continuidad de Carrascal 

El 2021, no fue un año muy positivo para el colombiano Jorge Carrascal, teniendo en cuenta que no tuvo la continuidad esperada, por tal motivo el volante estaría buscando una salida del equipo argentino.



En el mes de diciembre el representante del cartagenero, afirmó que el futbolista necesita jugar, dejando claro que la exigencia en River Plate es bastante alta y no hay mucho margen. Además, en aquella oportunidad indicó que habían varios equipos interesados en su representado.



Según el diario Olé de Argentina, este panorama no tendría mucho cambio, ya que, Pablo Boselli sigue trabajando para ubicar al jugador en una de las ligas donde pueda sumar minutos, entre ellas está la MLS y algunas ligas europeas. Además de confirmar que las directivas del equipo millonarios, verían con buenos ojos la posible salida.



Aunque vale recalcar que River no está buscando la salida del colombiano, si estaría muy pendiente de la actividad del representante, para revisar las diferentes ofertas que lleguen por el ‘10’ del equipo.