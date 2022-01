¿Suficiente para volver a Selección Colombia? Los méritos de Quintero

La Selección Colombia está en Barranquilla, preparando el partido amistoso contra Honduras, y con sus 20 convocados a disposición.

Y en la lista hay un nombre que llama la atención: Juan Fernando Quintero. No porque haya sido una novedad, de hecho es un habitual en los llamados, sino porque su actualidad no es muy destacada, especialmente al compararlo con otros que se quedaron fuera, como Teófilo Gutiérrez o David Macalister Silva.



El antioqueño acaba de finalizar su aventura en China y está a días de regresar a Argentina, donde vivió sus mejores días en River Plate. Pero la actualidad deja dudas.



Quintero estuvo en Shenzhen FC un año y medio y en ese tiempo jugó en total 21 partidos, 15 de ellos como titular. En todos esos partidos celebró un gol y registró siete asistencias: influyó en un gol cada 1.611 minutos.



¿Insuficiente? Para muchos puede ser. Lo cierto es que el técnico Reinaldo Rueda lo convocó inclusive cuando no tenía ninguna actividad, lo ha buscado con o sin el famoso 500 por ciento de rendimiento y lo prefiere por encima de otros jugadores, con el mismo proceso de selección nacional, como Edwin Cardona.



Quintero vuelve sin cumplir objetivos deportivos o económicos de su excursión china. Ahora tiene una nueva oportunidad de reivindicarse aunque solo tenga un partido, el amistoso contra Honduras. Debe demostrar, una vez más, que con o sin actualidad, es una solución para los problemas reales: los de las Eliminatorias a Catar 2022.