Verdolagas y académicos: Jugadores que pasaron por Nacional y Racing

El pase del 2022 en el fútbol argentino hasta el momento, es el de Edwin Cardona a Racing Club. El volante antioqueño buscará tomar revancha en la ‘academia’ luego de una etapa con dos capítulos en Boca Juniors.



Cardona, integrará una selecta lista de jugadores que lucieron la camiseta de Atlético Nacional y la de Racing de Avellaneda. Además, se recuerda que el técnico Reinaldo Merlo estuvo al frente del banco de verdolagas y racinguistas, teniendo un recuerdo más dulce con aquel título del 2001.

Comenzamos este repaso por Gastón Pezzuti, arquero argentino quien fue campeón con Racing y Nacional, el meta surgió de las inferiores de la ‘academia’ y llegó a Nacional en 2009, donde fue campeón en 2011 y 2012.



En defensa está Gerardo Bedoya, uno de los colombianos más queridos por Racing, figura en 2001, que en Nacional no contó con la misma fortuna, siendo un jugador que pasó una temporada entre 2005 y 2006. Andrés Orozco llegó a Racing luego de una etapa brillante en el DIM, por la temporada 2003/04, a Nacional recaló en 2009, donde tuvo más grises que destellos. Daniel Santa fue un jugador que surgió en Nacional en 2010, llegó a Racing en 2012, pero no alcanzó a debutar en primera división.



José Luis ‘Tata’ Brown hizo parte de Atlético Nacional en 1986, luego del Mundial de México y un paso por el fútbol francés, llegó a Racing en 1990. Otro defensor argentino que pasó por ambos clubes fue Norberto Anido, quien estuvo en Nacional en 1966. Con Racing, Anido debutó profesionalmente en 1955 y jugó 10 años en el conjunto ‘albiceleste’.



En la línea de volantes, uno de los nombres más rutilantes es el de Giovanni Moreno, el ‘flaco’ llegó a Nacional en 2009 y para 2011 su destino fue Racing, llama la atención que, sin ser campeón en ninguno de los dos equipos, Moreno es un fantasista que sedujo la retina de los hinchas. Moreno estaría muy cerca de llegar a Nacional, en un segundo ciclo muy esperado por la afición verdolaga.



Andrés Ibargüen luego de ganar cinco títulos con Atlético Nacional en dos temporadas (2015-2017), para el segundo semestre de 2017 recaló en Racing Club, donde jugó apenas 11 partidos, pero fue su plataforma para continuar su carrera en México con el Club América.



José Luis Prentelli estuvo en Racing en 1965 hasta 1967, donde pasó a Atlético Nacional. Junto a Gerardo Bedoya, José Luis Brown y Edwin Cardona, son los cuatro jugadores en haber jugado en Boca Juniors, Racing Club y Atlético Nacional. (dato de Javier Danilo Correa – en twitter: @jdanilocorrea).



Jhon Édison Castaño fue el primer colombiano en llegar a Racing Club, el pereirano solo jugó once partidos en Argentina en 1989, sin mucho éxito y además en un entrenamiento sufrió una grave lesión. Con Atlético Nacional jugó en la década de los 90’s, donde apenas pudo ser parte del conjunto verdolaga.



Óscar ‘Coco’ Rossi estuvo en 1954 con Racing y en 1966 con Atlético Nacional. En el frente de ataque, Wilder Guisao estuvo en Nacional en 2014 y pasó a Racing en 2016, tras un paso por Toluca de México y Sao Paulo de Brasil. Hernán Barcos fue otro jugador que vistió ambas camisetas, surgiendo de Racing y en Nacional pasó por 2019. Finalmente, Héctor Rubén Berón estuvo en Racing en 1962 y en 1969 en Nacional.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8