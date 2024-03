James no pidió cobrar penalti: '¿Qué hace este tipo en Sao Paulo?'

James Rodríguez vuelve a ser criticado en Brasil, esta vez por la derrota que sufrió Sao Paulo contra el modesto Novorizontino en definición por penaltis, resultado que lo sacó de competencia en el Campeonato Paulista.

El colombiano no llegó a presentarse desde los 11 pasos en un momento en que muchos aficionados esperaban que toda su experiencia y su calidad en el cobro evitaran la humillación.



¿Por qué no cobró? La pregunta era obligada para el técnico Thiago Carpini, quien en rueda de prensa explicó:

“Tenemos un informe de lo que trabajamos durante la semana con el porcentaje de cada una, pero el día también escuchamos el feedback del deportista, si está seguro o no, y eso lo tenemos que tener en cuenta. También, si el deportista se encuentra a gusto o no. Pero otros deportistas se pronunciaron antes sobre el pateo, esperamos que los deportistas se pronunciaran y seguimos así. Me gustaría destacar la personalidad de Diego, que quería ganarle. Todos cometimos errores y caímos de pie, convencidos de lo hecho”, dijo el DT, de 39 años.



Varias cosas se desprenden de esta declaración: James patea frecuentemente penaltis, en clubes y Selección Colombia, y su tasa de éxito es alta aunque muchos se quedan con su cobro en los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Liga de Quito, el cual falló.



¿Tuvo que ver que apenas llevara diez minutos en la cancha? Eso no lo detalló Carpini y puede pesar que ni siquiera tuviera tiempo de hacer una entrada en calor idónea. Lo cierto es que efectivamente no levantó la mano, como abiertamente dice el entrenador, a la hora de hacer la lista de cobradores.



El propio Lucas Moura confirmó las palabras de su joven DT: “Creo que no pateó porque no quiso. Sin duda, si hubiera pedido patear lo habría hecho. No sé cómo se sentía”, dijo.



Duro reproche



Por eso Cicinho, exlateral del club brasileño y de otros equipos como Real Madrid o Roma, aprovechó su nuevo rol de panelista en la TV brasileña y atacó de frente al colombiano.



“Ahora tengo que escuchar que James no estaba seguro de ejecutar un penal, entonces, ¿qué está haciendo este tipo en São Paulo?”, dijo, tras los cobros de Lucas Moura, Luciano, Pablo Maia, Michel Araújo, Igor Vinícius y Diego Costa en el 4-5.



Además, el exjugador se refirió al estado físico del jugador, asunto que lo tiene apenas disputando minutos y no siendo protagonista: “No juega porque está fuera de ritmo y no lanza un penalti porque tiene miedo. A engañar a otro”, añadió.



Así, con todo en contra, James viajó a Londres para sumarse a la concentración de la Selección Colombia, que disputará amistosos en esa ciudad contra España el día 22 de marzo y contra Rumania, el 26 en Madrid. Ojalá vuelva sano, de lo contrario las críticas arreciarán en Brasil.