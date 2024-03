¿Preocupa el estado físico de James? Esto dicen desde Brasil

La Selección Colombia ya tiene nómina para enfrentar a los seleccionados de España y Rumania en la fecha FIFA del mes de marzo que se jugará la próxima semana.



En el listado de 26 futbolistas llamados por Néstor Lorenzo está James Rodríguez quien ya se volvió un habitual para el entrenador argentino dada la capacidad y liderazgo del futbolista.



No obstante, recordemos que el futbolista viene de no ver tantos minutos con Sao Paulo. James estuvo en un plan de acondicionamiento físico y pese a que ha visto minutos en el Torneo Paulista no estado los 90 minutos en los juegos que llegó a jugar.

Siendo así, el llamado de James es cuestionado y desde Brasil se conoció un informe en donde se detallan algunos problemas físicos que tendría el futbolista, cuestión por la que es suplente en Sao Paulo.



"El colombiano siempre reporta desgaste después de los partidos. Todos los jugadores del Sao Paulo deben completar un formulario estándar sobre cómo se sienten luego de cada compromiso", mencionó UOL Esporte.



Vale resaltar que pese a que James no viene con mucho rodaje, Lorenzo confiaría plenamente en el jugador y lo pondría en ambos futbolistas ya que el ‘10’ de la Selección es clave en el esquema del DT tricolor.