Leonel Álvarez y su dura crítica al arbitraje del FPC: esto dijo

Durante este semestre han sido protagonistas algunas polémicas por el arbitraje. Ante esto, Leonel Álvarez fue crítico con los jueces y señaló que se debe evaluar la situación ya que quiere evitar tragedias en los estadios.



“Creo que es bueno que le pongamos cuidado a esto. Esto no es un juego. Seguramente alguno le falta capacidad para poder hacer su trabajo, pero esto sí hay que evaluarlo. A mí la verdad me preocupa mucho porque no queremos que haya tragedias en los estadios”, dijo en conferencia de prensa el DT del Pereira.

De igual manera, el técnico antioqueño aclaró que no todos los árbitros del fútbol colombiano son malos, pero si ve necesario castigar a los que estén haciendo mal su labor.



“Son más los buenos, pero hay otros que sí le da pena a uno. Que reciban un castigo y más cuando no han actuado de buena manera”, señaló.



“¿Qué somos seres humanos y nos equivocamos? Y está bien que usted se equivoque una vez, dos veces y tres veces. Pero seguido, no. Entonces yo puedo enumerarte alguna situación ... Andrés Rojas estuvo en el VAR de Medellín vs Pereira. Hubo un penal clarísimo, y mira que le estoy diciendo que tenemos bienestar, vamos de primeros. Estuvo en el VAR, y aquí estuvo el partido con Junior. Entonces pongámosle cuidado a esto. Es que esto es serio, esto es serio, y les están dando todas las herramientas, los están capacitando, pero hay gente que no. El coco no le da, no le da”, agregó.



Vale señalar que Leonel tuvo una sanción de seis encuentros por lenguaje ofensivo durante el juego de la fecha 5 ante Fortaleza. Ahora, el DT vuelve al banquillo para lo que será el juego entre el Matecaña y Águilas Doradas del próximo domingo.