Alcalde de Cartagena sigue soñando con Dorlan: ‘No se ha caído’

La llegada de Dorlan Pabón a Real Cartagena ha sonado en las últimas horas fuertemente y aunque se mencionó que por un tema de inscripción no se podría vincular al cuadro auriverde, en la ciudad heroica tienen todavía la ilusión de que algo más se puede hacer.



Y es que de acuerdo a la información dada por Diego Rueda, Pabón tenía un acuerdo con el equipo, pero por reglamento Dimayor no lo pudieron hacer efectivo dado que el jugador seguía siendo jugador de Nacional antes del cierre de la ventana de fichajes de jugadores libres.



Pues bien, pese a esto el alcalde de Cartagena Dumek Turbay habló con Caracol Radio y señaló que el fichaje no está caído como se está diciendo y que este fin de semana es clave para intentar destrabar la situación.

“Lo de Dorlan no se ha caído, eso está vivo, Dorlan en el único torneo que puede jugar es en la B, hoy no puede jugar ya el resto del torneo en la A, entonces en esa medida estamos tratando de que se resuelvan algunos temas”, comentó de inicio.



Y agregó: “Después de que haya llegado Cristian Marrugo, Teo, ‘El Chino’, la llegada de Dorlan no tiene ningún tipo de distancia; lo que hay es que esas dificultades en lo contractual se puedan resolver y después la conversación del acuerdo”.



Ante esto hay todavia chances de ver a Dorlan vestido con la elástica de Real Cartagena, pero todo depende de cómo arreglan la situación con Dimayor sobre su vinculación.