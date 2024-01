Carlos Sánchez, listo para la acción: ‘Esperamos llegar en gran forma’

Carlos Sánchez se sigue preparando para lo que será el inicio de la temporada en Argentina en este 2024. El futbolista que milita en San Lorenzo ha estado en los amistosos de pretemporada del equipo y se perfila a jugar en el debut de Liga ante Lanús.



Pues bien, previo al final de los duelos preparatorios, el experimentado volante habló en ESPN y allí comentó sus sensaciones en el club y se le vio haciendo una que otra broma ante las cámaras.



En cuanto al inicio de la Liga comentó: “Ya se acerca la fecha estelar del comienzo del torneo y hemos estado bajando intensidad un poco para recibir el torneo de la mejor manera, pero esta semana ha sido dura, intensa. Esperamos llegar de buena forma para el 27 de enero".

Igualmente, habló de su llegada a San Lorenzo y de sus metas con el club en 2024: "Lo primero es que, mucho antes de venir, siempre hablamos con la gente que me representa y llegué cuando Argentina es campeón del mundo". Es un torneo que siempre admiré, que siempre se compite cada fin de semana hay mucha competencia y nada estoy muy contento. Me han tratado muy bien".



Además, reveló algunos detalles de lo que tuvo que hacer para firmar con el ‘Ciclón’ y lo que le motivó para jugar en San Lorenzo: "No cualquiera resigna parte del sueldo y es que la motivación es otra, ya no es el dinero, sino es poder sembrar una semilla en aquel chico joven, que pueda crecer, llegar a lugares de privilegio y cumplir su sueño como futbolista".



Finalmente, dio los motivos por los que varios jugadores colombianos no brillan en el fútbol argentino: "Desde mi experiencia, no es fácil asentarse en el futbol argentino. Hay un tema deportivo y psicológico, todo lo que es el entorno del futbol argentino hay que manejarlo muy bien. Es exigente y lo vive de una manera distinta en Colombia. Si un joven no tiene la fortaleza mental de superar eso, es muy difícil adaptarse, mas allá del talento".