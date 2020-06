Regreso al gol de Bacca: 'se está sufriendo un poco, pero es fútbol'

El futbolista colombiano del Villarreal Carlos Bacca explicó este martes que el equipo ha sufrido para imponerse al Real Mallorca (1-0) en La Cerámica pero destacó que lo importante es haber conseguido la victoria para poder aspirar a entrar en Europa y, además, con un gol suyo.

“Los partidos van a ser finales. Ellos están peleando por no descender y han hecho un gran partido pero el Villarreal ha sacado la portería a cero y arriba aprovecha las ocasiones. Se está sufriendo un poco pero es fútbol”, dijo Bacca en Movistar +, tras sumar el segundo triunfo consecutivo por 1-0 en la reanudación del campeonato.



“Lo importante son los tres puntos y el entrenador tiene que analizar lo que pasó pero el equipo viene haciendo un esfuerzo y hemos sacado los tres puntos”, precisó el colombiano, que no supo aclarar si el equipo sufrió físicamente.



Además, Bacca confesó que “para mí es una alegría inmensa porque puedo volver a marcar y ayudar al equipo” y que siempre se prepara “para tener minutos que no estaba teniendo”. El futbolista admitió que el Villarreal “tiene que pelear por cosas grandes". "Queremos Europa”, dijo.