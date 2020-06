Carlos Bacca: gol y tres puntos para el Villarreal en duelo de La Liga

Con presencia colombiana inició el duelo entre Villarreal y Mallorca por la fecha 29 de La Liga. Carlos Bacca como novedad en el once titular del Villarreal, enfrentó a Juan Camilo ‘cucho’ Hernández en un partido que terminó 1-0 a favor de los locales.

El primero tiempo comenzó con emociones, en el minuto seis, el mediocampista ghanés Baba, estrelló un fuerte remate de media distancia en el palo, dando un primer aviso al Villarreal, que con Carlos Bacca haciendo funciones de pivote, y Santi Cazorla distribuyendo el esférico, intentaba acercase a la portería rival.



Al minuto 15, Villarreal abrió el marcador por medio del delantero de 33 años, Carlos Bacca, quien empujó el baló a la red, tras una jugada individual del nigeriano Samuel Chukwueze. Regreso goleador para el colombiano.



Con el submarino amarillo ya adelantado en el marcador, Mallorca intentó buscar el empate del encuentro antes de que se acabara el primero tiempo y al minuto 34, Sergio Asenjo retuvo un remate del ‘cucho’ Hernández, en una de las pocas oportunidades cercanas a gol que tuvo el conjunto bermellón. Sin muchas opciones, finalizaron los primeros 45 minutos.



El segundo tiempo en el Estadio de la Cerámica comenzaría con Villarreal acercándose a la portería por medio de Chukwueze y Dani Trigueros, quienes buscaban sumar el segundo en el marcador, dejando al arquero del Mallorca, Manolo Reina, como uno de los destacados.



Al minuto 59 Carlos Bacca fue sustituido, y le dio paso al goleador del equipo Gerard Moreno. Los cambios no funcionaron en el submarino, pues Mallorca con Hernández y Kubo, como los futbolistas más activos, intentó por varias vías el empate del partido. El balón parado fue la principal pero no lo lograron.



Mallorca sumó varias chances para empatar el encuentro en los últimos 20 minutos. El colombiano Juan Camilo Hernández lo tuvo al minuto 73 tras definir de mala manera un centre pasado que había dejado mal posicionado a Sergio Asenjo, arquero del Villarreal.



Con Villarreal resguardándose y optando por el contragolpe con Chukwueze, sobre el final del encuentro, Mallorca tuvo la oportunidad más clara para el empate, y tras una jugada enredada dentro del área, Mario Gaspar sacó el balón de la línea, dejando al equipo bermellón sin la igualdad en el marcador y al submarino amarillo con los tres puntos.



Con la victoria, Villarreal llegó a 44 puntos y se acerca parcialmente a los puestos de competencias europeas. Por otra parte, Mallorca sigue hundido en los puestos de descenso y aún no consigue ganar tras el regreso.