¡No lo aguantan más! Hinchas de Granada explotaron contra Carlos Bacca

Momento complicado para Carlos Bacca en España. Pasó de ser uno de los grandes fichajes del Granada para la temporada 2021-22 a recibir un sinfín de criticas cada vez que juega...

Desde hace varias semanas se ha visto en redes sociales un malestar de los aficionados contra el delantero colombiano. A muchos no les gusta su juego y mucho menos su poca efectividad de cara al arco. No en vano es suplente y casi no es tenido en cuenta en la Liga.



Después de la penosa eliminación de su equipo a manos del humilde Mancha Real de cuarta división (duelo en el que fue titular), los comentarios en su contra incrementaron...



Varios exigen su salida en el mercado de transferencias que iniciará en los próximos días, otros simplemente se conforman con no verlo jugar más. Todo un lío para el jugador cuyo futuro parece cada vez más cerca del Junior de Barranquilla, su casa.



Acá un recuento de las críticas contra Bacca:

Decir también que Robert no tiene culpa de que jugadores como Bacca Monchu Eteki y algunos más, se paseen o estén a un nivel PÉSIMO. Hoy era día de rotaciones. De que demostrarán los menos habituales que se pueden contar con ellos. Y hoy se ha demostrado que NO. — javierCG (@javierJCG7) December 16, 2021

Bacca debería disculparse ante la afición... — Sergio Rodriguez D. (@SergioRD88) December 16, 2021

Bacca, Monchu, Esteki. Desastrosos. Robert Moreno, como siempre! — doctor malvado🇪🇸🇦🇹🇪🇸 (@jeld67) December 16, 2021

Defiende a Robert ahora Rafa😃

Monchu, Eteki y sobre todo Bacca, no deberían de seguir jugando en este club — Conra (@conraa98) December 16, 2021

Y poco se habla del partidito de Bacca no recuerdo algo tan malo desde Floro Flores — Javi11 (@Javi1192386425) December 16, 2021

Carlos Arturo Bacca Ahumada simplemente el peor jugador de la historia del fútbol — dopita (@dopahi) December 16, 2021

En las peñas de los pueblos hay futbolistas con mejor ritmo que Bacca. — José Miguel Alonso ۞ (@jmiguel_AC) December 16, 2021