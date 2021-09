Falcao sorprende a Vélez: 'está en un momento extrañamente brillante'

Falcao ha hecho tres goles en tres partidos con la camiseta del Rayo Vallecano, un rendimiento muy por encima del equipo, que ha hecho un gran esfuerzo para tener a un jugador con el nombre del colombiano y desde el primer día está sacando provecho.

En promedio, el samario celebra una vez cada 36 minutos, un promedio que, de mantenerse, lo puede poner muy encima de las grandes figuras del torneo español.



Nadie lo vio venir, menos después de la gris temporada final que vivió en Galatasaray (ojalá les estén llegando los videos de las celebraciones). Y por eso el analista Carlos Antonio Vélez reconoció su sorpresa: “Lo de Falcao… está en un momento extrañamente brillante, esto no estaba en el cálculo de nadie, ni en el más optimista. No quiso estar en ligas pobres para estar en una liga competitiva, 3 goles en 100 minutos, eso no estaba en el presupuesto de nadie”.



Los problemas físicos han sido la constante y por eso este rendimiento tiene un tinte de revancha: “no lo garantizó ni él cuando se lo preguntaron en rueda de prensa. Falcao es consiente de la edad que tiene, las lesiones y los demás, yo creo que ni en los pensamientos de Falcao estaban estos goles”, dijo Vélez.



Lo cierto es que es una novedad que, tras los duros golpes que le ha dado su físico, esté Falcao al nivel que está mostrando. Pero extraño, con su talento, su disciplina y su ambición, claramente no es. Siempre que le den confianza, 'El Tigre' responde con goles.