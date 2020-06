Duván Zapata, 'terror' de uno de los centrales más cotizados del mundo

La imagen de Duván Zapata no pasa desapercibida en el Calcio de Italia. Pero ¿tanto como una 'bestia negra' para las grandes figuras?

Aparentemente sí. Al menos para Leonardo Bonucci, el colombiano es el delantero más difícil que enfrenta en Italia.



“No te sorprendas si digo que es Duván Zapata. Es grande, alto, fuerte y rápido. Cuando lo enfrento siempre tengo un pensamiento más en mi mente. Los grandes jugadores te lastiman en cuanto pierdes el foco o te desconcentras. También tengo ese pensamiento en el entrenamiento con Ronaldo, Dybala, Higuaín o Douglas Costa. Si no estas al 100 por ciento, te matan", confesó el central en entrevista con La Gazzetta dello Sport.



Y es que en los duelos directos, el beneficiado siempre fue el atacante: cero derrotas, dos goles y dos empates. Pero, más que el peligro en las redes, a Bonucci le duele la solidaridad del goleador, quien también ha logrado asistencias frente a él.



Lo tiene clarísimo Bonucci pues en la presentación de su libro, hace un año, también hablaba del vallecaucano como su gran pesadilla: "Siempre he dicho que Duván Zapata es mi bestia negra. Cuando vi que Zapata no estaba disponible para el partido lo celebré".



El italiano habló de la expectativa por el regreso de la competencia, tras los graves daños causados en el país por la pandemia del coronavirus covid-19 y quedó clara su preocupación por los enfrentamientos, no contra Atalanta, sino contra Duván.