Datos a la libreta de Lorenzo: Cabal vs Mina en Serie A, ¿quién gana?

Cagliari y Hellas Verona igualaron este lunes, en duelo válido por la Serie A. Los goles fueron obra de Bonazzoli a los 30 minutos y de Sulemana a los 74.

Pero no fue ni mucho menos lo más importante, al menos para Colombia. El duelo clave lo libraron dos nacionales, uno que volvía de lesión y otro que, tal vez sin proponérselo, acaba de ocupar su puesto de defensor central en la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.



El alivio del día fue que Yerry Mina superó sus nuevos problemas físicos y Ranieri de inmediato lo mandó al campo. El que ha sido un fijo del estratega argentino en la tricolor no pudo llegar a la reciente fecha FIFA pero evidentemente lo está haciendo para volver.



Al frente tuvo un duro oponente, por varias razones: el joven Juan Cabal, quien lleva 15 partidos con Hellas Verona en la temporada, 10 de ellos como titular y fue convocado de último momento para la gira europea, que se firmó con triunfos contra España (1-0) y Rumania (3-2), y aunque no tuvo minutos es claro que se está acercando al equipo de mayores como parte del plan de relevo... de Mina y compañía.



Y en el mano a mano, por obvias consecuencias del parón del caucano, Cabal (23 años) fue levemente superior: Sofascore le dio un 63 por ciento de precisión en sus pases (31 de 47) y destacó el duelo aéreo, mientras que Mina (29 años) tuvo el 81 por ciento de precisión en las entregas y solo 9 pérdidas, esta vez sin su ya tradicional poder ofensivo.



Ambos podrían coincidir próximamente en Selección Colombia, que ya prepara la lista oficial para la Copa América 2024. Mina sabe que, estando sano, es casi seguro el llamado de Lorenzo, pues es uno de sus hombres de confianza.