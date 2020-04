El 'mal rato' de Barrios en Boca y un reclamo a su anterior entrenador

Wílmar Barrios tuvo un agridulce paso por Boca Juniors, pues le fue bien y logró entrar al corazón de los hinchas xeneizes. Sin embargo, rumores de salida antes de la final contra River Plate y la expulsión en aquél partido dejaron molestia, tanto en él como en hinchas.



El jugador de la Selección Colombia habló y tocó el tema de la final, su salida y dejó un reclamo a Guillermo Barros Schelotto por 'falta de apoyo' a las afueras del club.

"Después de la final me puse a pensar: '¿Y ahora qué será?' Todo lo que venía haciendo, pensaba yo, se ha ido a la nada. Me estaban crucificando. Esos días fueron bastante duros en lo personal, también para la familia. Pero bueno, después de un tiempo me mentalicé y me preparé con todo en la pretemporada para volver. La idea de salir en el verano estaba desde antes de la final. Me preparé igual para quedarme porque no sabía si se iba a dar o no la salida. Pero nunca hablé con el presidente (Angelici). Sí lo hice una vez con Burdisso. A la vez pensaba: 'Han traído a Campuzano, han traído a Marcone, seguramente estén pensando en el que me vaya'. Si no se daba en ese momento iba a ser a mitad de año. Yo estaba bien, feliz en el club, la gente me quería, porque creo que aún hoy, después de esa final, son más los que me quieren que los que no", contó a Federico Bulos, periodista de Fox Sports y Radio Mitre.



Por otro lado, dejó el reclamo para su anterior entrenador: "No sé si lo que me faltó fue más respaldo de Guillermo y del CT. Siempre me mantuve en una misma línea el tiempo que estuve en Boca. Cuando fui el mejor y en esos partidos que no anduve tan bien. Me fastidié cuando se empezaron a decir cosas de mí, cuando se empezaron a inventar cosas. Yo era el que quería, el que no quería, el que inventaba, el que me hacía. Y todo eso fue falso. Nadie sabía qué era lo que pasaba adentro del vestuario. Y yo nunca fui de salir a hablar, no me gusta. Yo siento que de la puerta para adentro sí me respaldaron. Faltó que, como cabeza del grupo, de pronto lo hicieran para afuera, porque ellos sabían realmente lo que estaba pasando. Pero bueno, yo creo que cada quien piensa o maneja las situaciones de manera diferente. Y yo tampoco se los pedí: me mantuve tranquilo, en silencio".