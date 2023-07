¿James se regaló a Sao Paulo? Revelan que Boca le ofreció más dinero

James Rodríguez sorprendió en el mercado de fichajes del fútbol internacional y luego de varios meses sin actividad tras salir del Olympiacos, el volante empezó a entrenar de manera individual y esperando ofertas seductoras para continuar su carrera como futbolista.





Luego de días llenos de incógnita, James decidió aceptar una oferta del Sao Paulo de Brasil y en los próximos días sería presentado como nuevo jugador del conjunto paulista. Apenas faltarían detalles y en ese país ya hablan de los detalles que prepara el club para presentar al diez colombiano.



Tras su llegada a Brasil, empezaron a salir a la luz detalles de las ofertas que tuvo meses atrás, donde incluso James sonó para reforzar a varios de Sudamérica, entre ellos, el gigante Boca Juniors, pero al final, todo quedó en un rumor porque nunca se confirmó un verdadero interés.



Con respecto al tema Boca, el periodista Javier Hernández Bonnet reveló en el programa ‘Blog Deportivo’ que la oferta del club xeneize superaba la de Sao Paulo y James decidió declinar esa propuesta del gigante argentino.



"James Rodríguez firmó muy por debajo de lo que él estaba aspirando ganar en un nuevo contrato. Yo por eso les conté el tema del famoso empresario que está vinculado al Valencia", dijo inicialmente Bonnet.



Además, agregó que entre la oferta tenía la posibilidad de jugar en el Valencia de España después de culminar su vinculación con Boca, pero no se concretó la opción.



"La idea era que él fuera a jugar con Boca Juniors y luego terminara jugando en el Valencia de España. Pero no le interesó la oferta y era muchísimo mejor de lo que finalmente podría ser la cifra con la que se cierre su contratación por parte del Sao Paulo", finalizó Bonnet.



Por ahora, James dejó definitivamente el fútbol europeo y no se sabe si volverá en algún momento, pero lo único cierto es que tendrá el reto de volver a tomar buen nivel tras varias temporadas sin brillar.