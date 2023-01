William Tesillo no era la carta de Boca: el club fichó a este defensa

Ante la emergencia en la zaga defensiva de Boca Juniors por la lesión de Marcos Rojo y la salida del peruano Carlos Zambrano, los directivos del club argentino pretendieron a un referente de la Selección Colombia en la parte de atrás como lo es William Tesillo del Club León de México. Tesillo, todavía con contrato con el club esmeralda tenía todo listo para convertirse en nuevo jugador de la institución boquense.



De hecho, el periodista José Daniel Castro Bedoya escribió en su cuenta de Twitter, "William José Tesillo Gutiérrez, arregla todo para ser nuevo jugador de Boca Juniors Oficial. El barranquillero tiene contrato en México hasta junio, ultiman detalles y sería el elegido para ser el recambio de Marco Rojo (lesión) y la salida del peruano, Carlos Zambrano. ✍🏼 🔵🟡".

Sin embargo, aunque se hablaba del inminente fichaje de William Tesillo al Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme y Hugo Ibarra se decantaron por otro defensor central. Tesillo les podía dar la alternativa de ser defensor central o alinearlo por la banda izquierda como lateral, pero no se concretó absolutamente nada pese a los rumores de su posible llegada.



¿Y si te llama Román? Pues el '10', que ahora es el vicepresidente de la institución aconsejó aprovechar la situación de Bruno Valdez, el paraguayo defensor central de 30 años de edad salió del América de México, y Boca Juniors le ganó a varios clubes que lo buscaban como Cruzeiro, Gremio o Real Valladolid. A Valdez lo llamaron justo antes de que le diera el sí al Cruzeiro. La llamada cambió absolutamente todo y emprendió su viaje a Argentina para convertirse en el primer fichaje del conjunto Xeneize.

Boca Juniors estuvo evaluando cuál podría ser su próximo central por las urgencias que tiene con la salida de Carlos Zambrano y la lesión de Marcos Rojo. Estuvo William Tesillo en la lista, al igual que el peruano Alexander Callens que criticaron los hinchas, dado que es el suplente de Zambrano en la selección de Perú. Pero finalmente, aprovecharon las circunstancias con Bruno Valdez para firmarlo antes de que lo hiciera Cruzeiro llegándolo a convencer con un llamado.



De acuerdo con el periodista de SportsCenter, Emiliano Raddi, Bruno Valdez tuvo exámenes médicos en lunes 16 de enero en horas de la mañana. Con el paraguayo aseguran liderazgo, experiencia y muchos goles para un defensor central. El defensor ha actuado en más de 200 compromisos con el América de México y también cuenta con protagonismo en la selección guaraní en las Copas América de 2015, 2016 y 2017, y como si fuera poco, lleva 37 goles, siendo un buen número para un zaguero.



Boca Juniors aseguró a su primer fichaje del año, y Bruno Valdez podrá estar en el partido contra Racing Club de Avellaneda del 20 de enero en Abu Dhabi. Valdez ya había estado en la órbita del equipo boquense y él mismo comentó que en 2018 tuvo acercamientos. “Boca me vino a buscar para la Copa Libertadores que pasó, pero por decisiones del club América, dijeron que no. América no me puso ningún precio”, señaló en el programa Fútbol a lo Grande, de Paraguay.