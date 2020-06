'Retirarme acá sería muy bonito': Frank Fabra sueña con Boca Juniors

Frank Fabra se ha ganado el corazón de los hinchas de Boca Juniors. El colombiano recientemente campeón y figura con el xeneize, habló con los medios del club sobre su presente deportivo y su situación en medio del aislamiento, respondiendo preguntas de los hinchas que participaron en la conversación.

"De esta institución me motiva que siempre hay que dar un poquito más, no puedes conformarte. Me planteo a futuro ganar más títulos con esta camiseta, y retirarme acá sería muy bonito. Estar en Boca es lo mejor que me ha pasado, así como vestir la camiseta de la Selección Colombia", señalo el exjugador de Deportivo Cali e Independiente Medellín.

Asimismo, Fabra habló sobre su relación con los hinchas, afirmando estar agradecido por el apoyo demostrado durante toda su etapa: "La gente me ha dado un cariño inmenso, más de lo que esperaba y ha sido importante para mí ver cómo me quieren y me lo demuestran. Voy a estar muy agradecido por el cariño y por vestir esta camiseta siempre", precisó.

Fabra contó que pasa el tiempo de cuarentena entrenando y jugando Play Station, y confesó las costumbres que más ha adoptado desde su llegada a Argentina: "Lo que más adopté es el mate, me gusta mucho tomarlo y compartirlo con mis compañeros mientras charlamos. Y también, de vez en cuando, comer un asado".



Finalmente, el colombiano reconoció la importancia de José Pékerman mientras estuvo al frente de la Selección Colombia: "Sin dudas, fue Pékerman el que más confianza me dio".