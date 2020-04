El equipo que le dijo: 'no', a Juan Guillermo Cuadrado en Argentina

El actual futbolista de la Juventus y de la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, aprovecha su tiempo para hablar con la prensa en medio de la situación de cuarentena que se vive en Italia. En entrevista con el canal RCN, Cudrado contó la historia que lo vincula con el reciente campeón de la Superliga, Boca Juniors.

"Estuve en Argentina por mucho tiempo, pero no se me dieron las cosas. Estuve en Tiro Federal, también me hice unas pruebas en Boca, pero al final las cosas no se dieron. De todas formas, me sirvió porque pude tener experiencia, la forma de trabajar en Argentina, todo sirve y cuando va pasando el tiempo, todo lo que va pasando ayuda para bien'', declaró el exIndependiente Medellín quien cuando era adolescente tuvo su breve paso por Argentina, cuna de grandes futbolistas de la historia colombiana.

Juan Guillermo Cuadrado también reveló los detalles del por qué Boca Juniors decidió no contar con sus servicios como futbolista de las inferiores: "Diosito estuvo ahí conmigo, siempre era fuerte, aunque las cosas eran difíciles y se me cerraron muchas puertas. Pero como era muy chiquito y flaquito, se hacía difícil, pero siempre tuve en mi cabeza que lo iba a lograr, siempre le pedí a Dios". Razón que seguramente hoy en día se arrepienten en el club 'xeneize'.

Actualmente, Cuadrado se encuentra en Turín cumpliendo con el aislamiento obligatorio debido a la pandemia del covid-19, si bien se entrena desde la casa, él y su club, están a la espera de una nueva decisión en Italia, que les permitiría volver a entrenar en sus respectivas instalaciones.