Fuerte crítica a Edwin Cardona: ‘no tiene compromiso en Boca’

El presente de Edwin Cardona no es el mejor en Boca Juniors, pese a sumar minutos en lo que va del presente torneo, sigue debiendo calidad para el conjunto. Además, lo ocurrido hace unos meses en Copa Libertadores, cuando no se reintegró para la Copa América, generó polémica en el entorno del club y sus aficionados.



Las críticas al colombiano no terminan. Alberto Márcico, exjugador del club entre 1992 y 1995 es recordado por la afición del club xeneize, el exdeportista habló con el programa Somos Boca, de Radio Continental sobre Edwin Cardona.



“Demasiado tiempo se le está dando a Edwin Cardona. El ‘turco’ Mohamed me dijo: “Beto, conmigo no jugaba. No tiene compromiso” si me preguntas, para mi hoy no lo tiene con Boca y eso es muy importante”.



Edwin Cardona acumula 85 partidos con Boca Juniors, en las ya cuatro temporadas con el club, estando divididos por su primera etapa entre 2017 y 2019.