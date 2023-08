Luis Díaz ilusiona al Liverpool: balance de la pretemporada del '7'

Este lunes terminó la pretemporada del Liverpool con una victoria sobre el Darmstad del fútbol alemán. Luis Díaz fue titular y fue el autor del último gol del equipo de Anfield antes del comienzo de la actividad oficial.



El guajiro, surgido del Junior de Barranquilla, llega afilado al estreno contra el Chelsea que será el 13 de agosto. Además, dejó atrás una serie de lesiones que le impidieron dar su mejor nivel en el curso pasado.

La buena noticia después de la gira por Alemania y Singapur es que el colombiano está 100% de vuelta y será indiscutido en el XI titular de Jurgen Klopp. En los partidos de preparación, tomó confianza.



Así fue la pretemporada de Luis Díaz:



En primer lugar, la importancia del colombiano llevó al Liverpool a entregarle el histórico dorsal '7' que usaron jugadores como Luis Suárez y más recientemente James Milner. Díaz disputó minutos en los cinco partidos amistosos, alternando entre titular y suplente.



Jugó 45 minutos ante Karlsruher pero no fue influyente, sin embargo, en el segundo encuentro, que terminó 4-4 contra el Greuther Furth, se reportó con gol. Fue una jugada individual en la que demostró su eficacia para evadir rivales y definió de derecha.



En el tercer partido, que enfrentó a Liverpool con Leicester, ingresó desde el banco y marcó un buen gol de cabeza, no obstante, el VAR lo anuló por fuera de lugar. Frente al Bayern, el ritmo del colombiano fue uno de los puntos destacados pues superó en varias ocasiones a Alphonse Davis en duelos de velocidad. Además, contra el gigante alemán marcó a pesar de la derrota.



Para culminar una buena preparación, este lunes se lució. Frente al Darmstad no parecía ser su partido y estuvo desdibujado todo el primer tiempo pero en el 59, luego de un tiro de esquina al primer palo, marcó un golazo. 'Lucho' se desmarcó y sin dejar caer el balón, definió con el taco de su guayo para vencer al portero rival y poner el 3-1 final.

La sensación después de la pretemporada es positiva, sin embargo, el fútbol da muchas vueltas y tocará esperar para ver el comienzo de la actividad oficial del Liverpool. Díaz apunta para ser titular en el estreno de Premier League que se dará el próximo domingo ante el Chelsea a partir de las 10:30 a.m. (hora de colombia).