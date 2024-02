River con la esperanza de contar con Borja: ¿Llegará al superclásico?

River Plate cuenta los días para la recuperación de Miguel Ángel Borja, quien ha sido protagonista con el conjunto argentino, luego que el colombiano haya marcado 7 goles en 6 compromisos con la banda cruzada, antes que el delantero sufriera una lesión muscular frente a Atlético Tucumán por la fecha 5.

Inicialmente la lesión que sufrió Borja frente a Atlético Tucumán, fue un desgarro en el aductor de grado 1, lo cual, no es tan grave y según la gravedad, estaría bajo reposo dos semanas.

Ante esta situación que vive el delantero colombiano, el técnico de River Plate, Martín Demichelis, se pronunció sobre la lesión, y también si existe alguna posibilidad de que esté en el superclásico ante Boca Juniors.

Luego del empate de River Plate ante Banfield por la fecha 6 de la Copa de la Liga Argentina, Martín Demichelis dejó claro las intenciones de tener a Borja ante Boca Juniors.

“Dentro de lo malo tuvimos la grata sorpresa que la lesión no fue tan grave así que Miguel es el primer optimista y nosotros lo estamos acompañando, creemos que puede llegar bien al partido, no me quiero agrandar. Hay que ver cómo se puede entrenar miércoles, jueves y viernes y ahí se tomará la decisión más certera. Lo bueno es que se va a meter en la pelea”, sentenció el DT de River Plate.

Cabe recordar que River Plate y Boca Juniors disputarán el superclásico del fútbol argentino el próximo domingo 25 de febrero a las 3:00 de la tarde en el Monumental.