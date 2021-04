Ancelotti prioriza la Premier y no tiene prisa por James: 'hay tiempo'

James Rodríguez es una prioridad de Everton, es un hecho. Pero no hay razón para dejar que lo urgente le quite tiempo y atención a lo importante.

Esa es la percepción del técnico Carlo Ancelotti, el hombre que lo llevó al club en 2019 y a quien ahora presionan para que se haga oficial la renovación, más allá del verano de 2022, cuando finaliza el vínculo inicial.



En los últimos días se sugirió el Liverpool que ya el club trabaja en esa extensión del contrato por un año más, pero el DT no tiene prisa: "no hablamos de una extensión, no estoy involucrado en esto. Su contrato es bastante claro, tiene dos años más una opción. Entonces creo que tenemos tiempo para hablar de esto porque tiene otro año de contrato más una opción", dijo, en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado, contra Aston Villa.



"No creo que debamos hablar de esto. Quizás en los próximos meses. Creo que está feliz aquí", añadió, pausado y concentrado en el reto del fin de semana, dentro de unas horas, cuanto Everton tendrá que ganar en casa para seguir soñando con los puestos de clasificación europea, tras la luchada última victoria contra Arsenal (0-1).



Lo que tiene claro es que su plantilla debe mejorar: "este es un club que tiene un proyecto claro, hay que invertir porque quiere mejorar y ser mejor en el futuro. Esta temporada no sé cómo vamos a terminar, pero hasta ahora hemos mejorado mucho con respecto a la temporada pasada. Podemos avanzar rápidamente si tenemos una buena posición en Europa para la próxima temporada", dijo.



En lo que quiere centrarse ahora Ancelotti es en el duelo contra un Aston Villa que suele dar dolores de cabeza. Gbamin y Doucoure son las únicas ausencias para el encuentro, mientras que Keane se ha recuperado a tiempo. Al ser consultado por Mina, el DT explicó: "Está bien, volvió de una lesión y por eso no jugó contra el Arsenal. Ha vuelto, en buenas condiciones y está listo para jugar".



"Tenemos seis partidos por jugar y tenemos que esforzarnos al máximo y ver en qué posición estamos al final de la temporada. Estamos en un buen momento, por lo que es una buena señal. Creo que la victoria ante el Arsenal nos dio más motivación", concluyó el DT.