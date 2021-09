Un hincha más: emotivo mensaje de Carrascal por victoria en el clásico

Fue un sábado lleno de alegría para los hinchas escarlatas. América de Cali se impuso por 1-0 en una nueva edición del clásico vallecaucano y ahondó la crisis deportiva de su máximo rival.



El duelo disputado en Palmaseca culminó con derrota para el Deportivo Cali gracias a un golazo del canterano escarlata Emerson Batalla. Así pues inició con pie izquierdo la gestión del nuevo entrenador Rafael Dudamel.



La dicha en el equipo comandado por Juan Carlos Osorio fue total. No solo por ganar un clásico sino también por poner fin a una racha de cuatro duelos sin ganar en Liga, siete en total contando Copa.



En redes los hinchas explotaron de felicidad, más allá de algunas críticas que nunca faltan, y en eso un exjugador de la Mecha se reportó con un emotivo mensaje de felicitación.

​

Rafael Carrascal, hoy en Cerro Porteño de Paraguay, no se perdió el duelo entre americanos y azucareros, y en su cuenta de Twitter felicitó a sus excompañeros. Los aficionados llenaron el trino con comentarios positivos.



“Los clásicos se ganan excelente @AmericadeCali. Felicidades muchachos”, escribió el volante. La publicación cuenta ya con 660 RT y más de 5.000 me gusta.



Recordemos que Carrascal estuvo en el rojo entre 2019 y 2021, periodo en el que consiguió dos ligas y estuvo en el once ideal del campeonato (2019-II).