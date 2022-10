Luis Díaz sigue preocupando en Liverpool: ¿Por qué en estos momentos?

De menos a más ha venido el Liverpool creciendo fuertemente en la Premier League y en la Champions League. Poco a poco, los fantasmas de la séptima temporada de Jürgen Klopp en los banquillos se empieza a resolver a favor de los ‘Reds’ y del alemán, pues en el Mainz y en el Borussia Dortmund, le pasó factura sus siete años dentro del club y las dudas se habían apropiado del estratega.

Y es que, el Liverpool empezó la Premier League muy distante a lo mostrado en las temporadas pasadas. Las alarmas empezaron a preocupar con la necesidad de sumar unidades importantes con el objetivo de acercarse al Arsenal y al Manchester City en la parte alta de la tabla. Los ‘Reds’ poco a poco van cosechando resultados positivos, pues vencieron a los celestes y al West Ham para colarse al séptimo puesto con 16 puntos a 11 de los ‘Gunners’ que son líderes.



Al Liverpool le ha tocado sufrir estos dos últimos partidos con grandes bajas que preocupan muchísimo. Luis Díaz se fue lesionado contra el Arsenal en una derrota de los de Anfield por 3-2. Diogo Jota fue la noticia durante la semana por una lesión durísima que lo apartará del Mundial de Catar, y, asimismo, hay otros jugadores que tenían ilusiones de representar a sus países y no lo podrán hacer.



El departamento médico del club debe estar trabajando mucho las recuperaciones de importantes fichas. Faltan siete partidos para que la Premier League entre en descanso por el Mundial y Liverpool tiene seis bajas importantes como lo son las de Luis Díaz, Diogo Jota, Joel Matip, Naby Keïta, Arthur Melo y Alex Oxlade-Chamberlain. Jota y Arthur no alcanzarán a llegar a la Copa del Mundo infortunadamente.



En Amazon Prime, Alisson Becker, héroe contra el West Ham salvando una pena máxima que pudo significar el empate habló sobre las lesiones de su equipo, “perdimos jugadores por lesiones y eso es algo que afecta al equipo. El ritmo, jugadores que vuelven después de mucho tiempo sin jugar… todas esas circunstancias nos afectaron un poco”.



Agregó, “en el campo, las actuaciones no fueron tan malas, pero no fueron suficientes para obtener los tres puntos. Simplemente nos mantuvimos unidos, es algo de lo que estábamos hablando en este momento difícil. Ahora están llegando los resultados, pero tenemos que mantener los pies en la tierra y seguir adelante porque es una temporada larga y dura”.



Dentro de los jugadores lesionados en el plantel, aparecen Luis Díaz y Diogo Jota. Jürgen Klopp lamentó el golpe de Díaz, “pudo haber sido peor, por la manera en la que salió del juego”. ‘Lucho’ se ha ganado todos los elogios por revolucionar el ataque del Liverpool en el mal momento que vivieron en los primeros partidos de la temporada.