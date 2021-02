¡Le acabó la paciencia! Nueva sanción a Morelos merma respaldo del DT

Algo debe parecerle divertido a Alfredo Morelos de verse, una y otra vez, en medio de la polémica en Rangers de Escocia.

El goleador fue sancionado de oficio por parte de la Federación Escocesa de Fútbol por tres fechas tras protagonizar una durísima entrada contra un rival en el triunfo de Rangers contra Hibernian. Él debió sentirse muy audaz por haberse salvado de la expulsión en ese juego, pero a la luz de este nuevo castigo, a su entrenador no le gustó ni cinco.



Steven Gerrad ordenó desistir de la apelación ante el comité disciplinario por una razón muy obvia: “he revisado el incidente varias veces y no creo que haya forma que nos podamos defender en esta situación”, aseguró.



"Habiendo dicho eso, no significa que estamos felices con todo lo que pasó en ese partido o lo que ha pasado durante esta temporada y las anteriores. Detrás del escritorio ya estamos trabajando muy duro para intentar encontrar una mejor solución en términos del tema disciplinario y los procesos que se llevan a cabo... "es algo en lo que continuaremos intentando que sea un apoyo para las autoridades”, añadió, dejando la sensación de que hay un rasero distinto en el caso del colombiano y otros jugadores del torneo local.



La leyenda del Liverpool dijo que no tener a Morelos y sus goles tres jornadas es "claramente decepcionante", pues contra St. Johnstone FC, Hamilton Academical o Kilmarnock FC bien puede asegurarse el título. pero prefirió, con mucha molestia, pensar en sus reemplazos y no quedarse en más reclamos.



Esta es la segunda vez que Morelos es castigado de oficio. En diciembre pasado sufrió en el duelo entre Rangers y Dundee por su explosivo carácter y, tras revisar los videos, fue castigado.