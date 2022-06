Sevilla se ilusiona con un colombiano: ¿por fin en liga competitiva?

Para nadie es un secreto que Alfredo Morelos es una carta ofensiva más que atractiva en este cambio generacional que debe llegar en la Selección Colombia. Aunque ha sido citado en uno que otro partido, no es inicialista, no lo ubican en el frente de ataque mandándolo por un costado, sitio que no maneja muy bien el delantero.

En Europa en Finlandia con el Helsinki, y en Escocia con el Rangers ha demostrado ser un excelente delantero, que sabe lo que es marcar en competencias del continente, pues es el tercer goleador histórico de la Europa League con 32 tantos, desplantando a Radamel Falcao García que ocupaba ese puesto. El colombiano más goleador de dicha competencia, y por ello mismo, sus goles apoyan que de un salto a un equipo y una liga más competitiva.

Ahí es donde aparece LaLiga como su posible próximo destino, aunque seguramente Rangers no va a querer dejarlo salir así de fácil. En el rentado español, Sevilla ha demostrado el interés por contar con los servicios del colombiano. De acuerdo con Transfermarkt, su valor está tazado en 13 millones de euros, y probablemente, los escoceses querrán una oferta similar a ese precio.

Por su parte, el Sevilla deberá subir el valor, pues según el periodista Ekrem Konur, ‘Sevilla planea ofrecer ocho millones de euros por el delantero colombiano de Rangers, Alfredo Morelos’. Sin embargo, lo que están dispuestos a dar es cinco millones menos que el valor del cordobés y seguramente en Escocia no quieren perder dinero con su venta. Además, el otro problema es que está cuadrando negociaciones para renovar su contrato que expira en junio de 2023.